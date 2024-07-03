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В Германии спустя сутки потушили крупный пожар на верфи

NDR: крупный пожар на верфи Люрссен в Германии потушили спустя сутки

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Фото очевидца

На верфи Люрссен, которая находится в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, спустя сутки потушили крупный пожар. Об этом сообщает немецкий телеканал NDR, ссылаясь на полицию.

По данным правоохранителей, ущерб от пожара, который произошел в одном из цехов верфи, может исчисляться миллионами.

Они заявили, что возгорание началось из-за жары, в тушении приняли участие порядка 400 сотрудников пожарной службы. Жителям близлежащих районов, которые накануне были эвакуированы из-за задымления, разрешили вернуться домой.

В мае в Берлине произошел крупный пожар на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl.

Инцидент случился на заводе Diehl Metal Applications. Компания Diehl участвует в производстве зенитных ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T, поставляемых на Украину.

Ранее в Москве произошел пожар на бывшем заводе МиГ.

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