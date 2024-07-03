В России выросло количество мигрантов, проваливших экзамен по русскому языку

С января по май 2024 года увеличилось количество мигрантов, которые не сдали экзамен по русскому языку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобрнауки.

В ведомстве сообщили, что число не сдавших экзамен увеличилось с 3% до 30%.

3 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что более 4 тыс. мигрантов не получили российское гражданство из-за незнания языка — они не справились с экзаменом. Официальный представитель российского МВД добавила, что это число мигрантов, не выучивших русский язык, зарегистрировано с 1 января 2024 года.

До этого в Госдуму внесли проект о проверке знания русского языка у детей мигрантов.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что для получения образования в школе ребенку необходимо владеть русским языком, уметь свободно на нем разговаривать, а также усваивать образовательную программу.

Ранее в Мурманске арестовали женщину, которая за деньги принимала липовые экзамены у мигрантов.