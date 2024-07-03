Скрывающийся лидер ХАМАС активно влияет на переговоры с Израилем

Глава ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, местоположение которого остается тайной, активно влияет на ход переговоров с Израилем. Об этом сообщает общеарабская газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники в палестинском движении.

«Синвар постоянно следит за событиями, особенно в рамках текущих переговоров. Он внимательно изучает каждую предложенную инициативу, высказывает свое мнение и обсуждает ее с лидерами движения, поддерживая связь с ними в различных форматах. Лидер ХАМАС в Газе неоднократно контактировал с руководством движения за границей, особенно в критические моменты последних переговоров», – отмечает издание.

Синвар, известный как один из организаторов и идеологов атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, является одной из главных целей израильских силовиков в Газе. По словам источников в движении, местонахождение Синвара известно лишь немногим людям. Согласно информации израильских СМИ, он, возможно, скрывается в тоннелях под городом Хан-Юнис на юге анклава.

При этом источники не раскрывают точные детали того, каким образом глава ХАМАС в Газе поддерживает связь с другими членами движения.

До этого сообщалось, что в Израиле изучают возможность того, чтобы предоставить иммунитет Яхье Синвару и главе военного крыла движения Мухаммеду ад-Дейфу

Ранее ЕС внес лидера ХАМАС Синвара в список террористов.