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В Москве открылся фестиваль-форум «Российская креативная неделя»

На «Российской креативной неделе» отметили важность контента о семейных ценностях

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Пресс-служба форума «Российская креативная неделя»

Пятый фестиваль-форум «Российская креативная неделя», который начал работу в Москве, открылся стратегической сессией «Как в России создать тренд на крепкую семью?», сообщает пресс-служба форума.

Участники мероприятия определили основные задачи по продвижению семейных ценностей через контент.

На сессии директор форума, президент «Креативной экономики» Марина Абрамова рассказала, что креативные индустрии способны сделать немало для продвижения и укрепления тренда на крепкую семью. По ее словам, в основе креативных индустрий всегда лежат смыслы и ценности.

«Важно понять, какой контент позитивно влияет на людей в части их представлений о семье и браке, а какой – деструктивно, какие образы из медиа, рекламы, музыкальных произведений о семье, детях, материнстве работают, остаются в сознании. И как с помощью контента мы можем укреплять институт семьи. И я рада, что сегодня мы начали этот диалог с ключевыми игроками креативного рынка России», — сказала она.

Вторым знаковым событием дня на деловой программе форума стало заседание комиссии госсовета «Экономика и финансы» под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Его участники обсудили достижение целей по увеличению доли креативных индустрий в экономике России.

По мнению, губернатора, сегодня одной из главных задач в развитии креативных индустрий стало вовлечение в этот процесс большего количества регионов.

«Креативные индустрии должны расти быстрее, чем вся остальная экономика. Во многих регионах уже есть наработанные практики, которые необходимо распространять и внедрять их в других регионах, как и показатели эффективности», – уточнил он.

Директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Екатерина Черкес-заде отметила, что текущая креативная неделя показала, как за 5 лет трансформировалось понятие креативных индустрий.

«Сейчас уже 54 региона внедряют стандарт развития креативных индустрий, разработанный нашим Центром развития креативной экономики АСИ», — сказала она.

Напомним, «Российская креативная неделя» проходит с 3 по 7 июля. В деловой программе форума участвует более 500 спикеров.

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