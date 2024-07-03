Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина угрожал сотрудникам магазина в Копейске карандашом и требовал денег

В Челябинской области мужчина угрожал продавцам карандашом и требовал денег

close
100%
Агентство чрезвычайных новостей' class="item-image" >
Телеграм-канал Агентство чрезвычайных новостей

В Челябинской области мужчина требовал у продавцов в магазине денег, угрожая им карандашом. Об этом во «ВКонтакте» сообщает охранное предприятие «Витязь».

По информации предприятия, инцидент произошел 3 июля в городе Копейске на улице Томилова. Мужчина зашел в магазин одежды и стал угрожать продавцам карандашом, обещая «ткнуть в глаз». Агрессивный посетитель требовал у сотрудников торговой точки денег. Работники нажали на тревожную кнопку.

Прибывшие на место сотрудники охранного предприятия обнаружили агрессора во дворе рядом с магазином. Мужчину задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов.

До этого на Камчатке 55-летний военнослужащий угнал чужой автомобиль, а затем угрожал полицейским ножом. Выяснилось, что злоумышленник был четырежды судим, в том числе за особо тяжкое преступление.

Ранее пьяный россиянин угрожал детям гранатой во дворе дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами