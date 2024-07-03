Мужчина угрожал сотрудникам магазина в Копейске карандашом и требовал денег

В Челябинской области мужчина требовал у продавцов в магазине денег, угрожая им карандашом. Об этом во «ВКонтакте» сообщает охранное предприятие «Витязь».

По информации предприятия, инцидент произошел 3 июля в городе Копейске на улице Томилова. Мужчина зашел в магазин одежды и стал угрожать продавцам карандашом, обещая «ткнуть в глаз». Агрессивный посетитель требовал у сотрудников торговой точки денег. Работники нажали на тревожную кнопку.

Прибывшие на место сотрудники охранного предприятия обнаружили агрессора во дворе рядом с магазином. Мужчину задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов.

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