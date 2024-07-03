«Сад памяти» за пять лет вырос почти в 80 странах

В 2024 году к пятому сезону международного проекта «Сад памяти» присоединились все российские регионы и других 39 стран. Всего за пять лет акции памятные сады заложили в 78 странах. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе акции.

«География проекта с каждым годом расширяется. В пятом сезоне проекта впервые «Сады памяти» появились в Бангладеш, Лаосе, Литве и Эфиопии», – отметила председатель движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко.

В свою очередь, глава Фонда памяти полководцев Победы Наталия Конева отметила важность бережного отношения к истории Великой Отечественной войны, победа в которой далась нашей стране дорогой ценой. По ее словам, в нынешних реалиях очень важны преемственность поколений и сохранение исторической правды.

«В наши дни мы видим новое поколение героев, которым также присуще стойкость, отвага, самоотдача и любовь к Родине», — подчеркнула Конева.

В пятом сезоне акции в России и за границей было высажено более 38 млн деревьев.

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