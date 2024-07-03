Генконсульство рассказало о россиянах, оставшихся в больницах Антальи после ДТП

Семь граждан России, пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье, остаются в больницах. Один из них получил тяжелые травмы, сообщило генконсульство РФ в Анталье в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 17:00 3 июля в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжелые травмы», — сообщили в консульстве.

3 июля в районе турецкого города Манавгат произошла авария с участием микроавтобуса. Как сообщило издание Haberler, транспортное средство должно было доставить российских и белорусских туристов из одного из отелей в аэропорт Антальи.

Журналисты выяснили, что водителя транспортного средства с тяжелыми травмами доставили в больницу. Но спасти его не удалось.

Известно, что в результате ДТП с участием автобуса пострадали более 20 человек.

Ранее в Кузбассе восемь человек пострадали после аварии с двумя легковыми машинами.