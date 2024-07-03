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Белорусский оппозиционер Костусев вышел на свободу

Белорусский политзаключенный Костусев досрочно вышел на свободу

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Сергей Самохин/РИА «Новости»

Белорусский оппозиционный политик Григорий Костусев, возглавлявший оппозиционную партию «Белорусский Народный Фронт» (БНФ), досрочно вышел на свободу. Об этом сообщил его зять Дмитрий Антончик в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Друзья, информации у меня немного. Григорий Костусев на воле», – говорится в посте.

Официальной информации на данный момент нет.

В мае 2022 года Костусев был приговорен белорусским судом к 10 годам колонии усиленного режима по делу о заговоре с целью захвата власти. Белорусские интернет-ресурсы сообщали, что у политика онкологическое заболевание.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни на свободу могут быть отпущены тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные в стране оппозиционеры, принимавшие участие в протестах в 2020 году. Белорусский лидер подчеркнул, что власти страны руководствуются принципом гуманизма, действуя «по-людски».

Ранее суд вынес приговор братьям Ащеуловым по делу о госизмене.

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