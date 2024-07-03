Юношу, помогавшего пассажирам поезда Воркута — Новороссийск, заподозрили в воровстве

Вчерашнего выпускника школы, который спасал пассажиров сошедшего с рельсов поезда Воркута — Новороссийск, заподозрили в краже инструментов. Об этом он сам рассказал mk.ru.

По словам 18-летнего кадета Владислава Пупышева, получившего во время аварии черепно-мозговую травму и ушибы всех конечностей, недавно ему позвонили из полиции. О его действиях во время катастрофы стало известно после публикаций в СМИ, журналисты называли молодого человека героем, ведь он доставал раненых из вагонов и оказал первую помощь более чем 40 пострадавшим. Однако представители треста «УхтаСтрой» заподозрили Владислава и еще нескольких человек, оказавшихся в поезде, в краже дорогостоящих инструментов. Молодого человека вызвали на допрос.

«Я в списках подозреваемых. Как я там оказался, ума не приложу. Ощущение, что ищут крайнего. Да, я использовал инструменты. Например, швабру, если это можно назвать инструментом. Ее мне дали проводники. Она понадобилась для фиксации переломов пострадавших. Один человек получил травму позвоночника, я его зафиксировал той самой шваброй. Он так со шваброй и остался, возможно, с ней ушел», — объясняет Владислав.

Он рассказал, что после аварии представители Федеральной пассажирской компании поблагодарили его за спасение людей и вручили в подарок «рюкзачок, кружку-непроливайку, наклейки, сумку для сменной обуви». Он также заметил, что компенсацию получили не все пострадавшие, а только те кто, сразу попал в больницу с тяжелыми травами.

«Кому-то так и не пришли бланки для заполнения на компенсацию. По слухам, народ думает судиться», — заметил молодой человек.

Сход девяти вагонов поезда Воркута — Новороссийск с рельсов произошел 26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги. По данным РЖД, поезд состоял из 14 вагонов, в нем находилось 232 человека. В компании заявили, что причиной крушения стал подмыв путей из-за обильных осадков. В экстренных службах «Интерфаксу» сообщали, что из-за повреждения насыпи машинист применил экстренное торможение.

В результате инцидента пострадало около 50 человек, известно о трех летальных случаях. В республике Коми 27 июня в связи с аварией был объявлен режим ЧС, 29 июня его отменили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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