В Подмосковье установили «умные переходы»

На региональных дорогах Московской области появилось 40 «умных переходов», сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как отметил заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, всего в 2024 году планируется сделать 50 «умных переходов».

Он добавил, что такие переходы оснащены подсветкой, которая дополнительно привлекает внимание автомобилистов, снижая вероятность наезда на пешеходов.

По словам Гержика, в темное время суток «умные переходы» также реагируют на пешеходов и включают на знаках мигающие светодиоды, чтобы водитель знал, что человек переходит дорогу.

Напомним, в прошлом году в Подмосковье установили 50 «умных переходов».