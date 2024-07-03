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В Подмосковье установили «умные переходы»

В Московской области обустроили 40 «умных переходов»

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На региональных дорогах Московской области появилось 40 «умных переходов», сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как отметил заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, всего в 2024 году планируется сделать 50 «умных переходов».

Он добавил, что такие переходы оснащены подсветкой, которая дополнительно привлекает внимание автомобилистов, снижая вероятность наезда на пешеходов.

По словам Гержика, в темное время суток «умные переходы» также реагируют на пешеходов и включают на знаках мигающие светодиоды, чтобы водитель знал, что человек переходит дорогу.

Напомним, в прошлом году в Подмосковье установили 50 «умных переходов».

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