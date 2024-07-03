Московские полицейские поймали мужчину, пытавшегося увести мальчика с детской площадки

В Москве полицейские поймали мужчину, который пытался увести с детской площадки маленького мальчика. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который пытался увести ребенка с детской площадки. Сейчас стражи порядка допрашивают подозреваемого, который пытается объяснить, что он собирался делать с мальчиком.

Инцидент произошел на юго-востоке Москвы в Люблино. Курьер, приехавший отдавать заказ в один из соседних домов, заметил подозрительного мужчину, который вел за руку маленького мальчика. Сотрудник доставки вмешался и отбил ребенка, а затем напомнил малолетнему, что нельзя никуда ходить с незнакомыми людьми. Неравнодушный прохожий также снял злоумышленника на видео.

Ранее москвичей, загоравших на детской площадке в трусах, отправили в изолятор.