Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Московские полицейские поймали мужчину, пытавшегося увести мальчика с детской площадки

Shot: в Москве поймали мужчину, который пытался увести мальчика со двора

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Москве полицейские поймали мужчину, который пытался увести с детской площадки маленького мальчика. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который пытался увести ребенка с детской площадки. Сейчас стражи порядка допрашивают подозреваемого, который пытается объяснить, что он собирался делать с мальчиком.

Инцидент произошел на юго-востоке Москвы в Люблино. Курьер, приехавший отдавать заказ в один из соседних домов, заметил подозрительного мужчину, который вел за руку маленького мальчика. Сотрудник доставки вмешался и отбил ребенка, а затем напомнил малолетнему, что нельзя никуда ходить с незнакомыми людьми. Неравнодушный прохожий также снял злоумышленника на видео.

Ранее москвичей, загоравших на детской площадке в трусах, отправили в изолятор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами