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В Новоорске рыбак закинул удочку и получил удар током

В Оренбургской области пенсионера ударило током во время рыбалки

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Телеграм-канал Уральская транспортная прокуратура

В Оренбургской области 65-летний мужчина получил удар током, когда рыбачил на железнодорожном мосту. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Инцидент произошел 2 июля, пожилой мужчина рыбачил на железнодорожном мосту через реку Кумак. Мужчина закинул удочку, задел контактную сеть под напряжением и получил удар током, пострадавший госпитализирован с ожогами лица и рук.

По данному факту Орской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Узловском районе Тульской области на берегу пруда нашли рыбака, мужчину могло ударить током. 51-летнего мужчину нашли возле пруда в Узловском районе области, спасти его не удалось. Судмедэксперты предполагают, что пострадавший рыбачил и получил поражение высоковольтным током. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей произошедшего, проводится доследственная проверка.

Ранее подросток зацепился удочкой за провода под напряжением и попал в больницу.

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