В Уфе прохожие нашли ребенка под окнами многоэтажки

В Октябрьском районе Уфы следователи устанавливают обстоятельства падения малолетнего ребенка из окна квартиры, полуторагодовалую девочку нашли прохожие. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

Инцидент произошел 3 июля утром в многоэтажке по улице Рахимьяна Насырова, ребенка под окнами дома нашел прохожий. Полуторагодовалую девочку с многочисленными травмами госпитализировали. Несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось.

По предварительной информации, девочка находилась в квартире дома на четвертом этаже, забралась на подоконник и упала с большой высоты. В момент происшествия в помещении вместе с ребенком находился сожитель ее матери. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Петербурге четырехлетняя иностранка выпала из окна и попала в больницу. Инцидент произошел в Калининском районе, на улице Черкасова. По версии правоохранителей, девочка осталась без присмотра родителей, добралась до окна и выпала из него, пролетев семь этажей. Приехавшие на место медики оперативно госпитализировали ребенка в больницу с многочисленными травмами, среди которых — ушиб головного мозга, перелом черепа и разрыв селезенки.

Ранее в Бийске полуторагодовалый ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой.