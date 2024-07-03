Метеорологи предупредили москвичей о надвигающихся ливнях и урагане

Ураган, который обрушился на Санкт-Петербург после аномальной жары, к пятнице может прийти и в Москву. Такая вероятность растет на фоне аномальной жары, которая уже на 7 градусов перешагнула норму, из-за чего ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер, объяснила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Сегодня и в ближайшие два дня в Москве температура воздуха будет не ниже 32-35 градусов, что в целом для столичного региона не характерно, объяснила Позднякова.

«Можно считать, что погода экстремально жаркая и ситуация очень похожа на то, что произошло в Петербурге накануне. Холодный фронт, который принес там вчера неприятности медленно приближается к Москве», — подчеркнула она, добавив, что столицу фронт будет пересекать во второй половине пятницы.

Начнется последний рабочей день с такой же жары – температура поднимется до 33 градусом, затем начнется ливень, град, гроза и шквалистый ветер порывами до 20-25 метров в секунду, что даже больше, чем было в Санкт-Петербурге.

Жителям столицы синоптик посоветовала в пятницу остаться дома, отказаться от поездок на автомобиле за город. Самая высокая опасность будет в пятницу с 15:00 до 01:00, заключила метеоролог.

Напомним, на днях сильные дожди и ураган обрушились на Санкт-Петербург, жертвами стихии стали три человека, в том числе молодая женщина и ребенок.

Ранее россиянам назвали главные правила поведения во время урагана.