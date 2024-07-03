Сын липецкого священника отказался обжаловать 17-летний тюремный срок

Сын липецкого священника Игоря Ащеулова Иоанн, приговоренный к 17,5 годам по делу о госизмене и терроризме, «принимает» наказание и не хочет обжаловать решение суда. Об этом «Газете.Ru» рассказал его адвокат Михаил Шахов. Защитник подчеркнул, что осужденный не считает преступлениями совершенные им действия.

«Я представлял интересы только Иоанна. Ему назначили 17,5 года. Иоанн сказал, что примет любое наказание. Приговор просил не обжаловать. Так как адвокат связан волей доверителя, то апелляционную жалобу подавать не будем. Действия, свершенные им, он признал, но не считает эти действия преступлением. У него есть 15 дней с момента получения приговора на обжалование, если его решение изменится», — сказал он.

Шахов уточнил, что Иоанн и его братья, также получившие большие тюремные сроки, «чувствуют себя хорошо».

1 июля в Москве суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении трех сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова — Иоанна, Алексея и Тимофея. По версии следствия, братья хотели вступить в легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Их задержали сотрудники ФСБ при попытке пересечь границу с Украиной.

Прокуратура просила суд назначить мужчинам по 18 лет лишения свободы каждому. В ходе слушания братья заявили, что не считают себя террористами и изменниками Родины.

3 июля Второй Западный окружной военный суд приговорил фигурантов дела к срокам от 17 до 17,5 года лишения свободы. Также суд ограничил свободу для всех осужденных на два года после отбытия наказания.

Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее липецкий священник Игорь Ащеулов назвал «любознательными» своих сыновей, пытавшихся вступить в ВСУ.