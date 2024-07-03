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Столкновение гидроцикла и катера в Петербурге попало на видео

В Санкт-Петербурге гидроцикл протаранил катер, пострадал человек

В Санкт-Петербурге у Лазаревского моста гидроцикл столкнулся с катером. Об этом сообщили в пресс-службе управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Инцидент произошел 2 июля на реке Малая Невка у моста, соединяющего Петроградскую сторону с Крестовским островом.

На появившемся в сети видео водитель гидроцикла на скорости въезжает в катер. Мужчина, управлявший маломерным судном, госпитализирован.

«Он маневрировал на большой скорости, было видно, что терял управление. В какой-то момент они столкнулись», — рассказал представитель сообщества судовладельцев Петербурга Константин Зорин, который одним из первых прибыл на место ЧП, в беседе с «78.ru».

По информации Зорина, в аварии сильно пострадал гидроцикл: у него повреждены корпус, верхняя и рулевая части.

Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Сургуте подростки, катавшиеся на моторной лодке, наехали на купающегося пенсионера.

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