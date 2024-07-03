Одна пассажирка поезда, сошедшего с рельсов в Коми, остается в больнице

Один человек, пострадавший в результате частичного схода пассажирского поезда с рельсов в Республике Коми, остается в больнице. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Владимир Уйба.

По его словам, речь идет о 14-летней девочке. Сразу после аварии ее доставили в Интинскую городскую центральную больницу, а затем перевели в Детскую республиканскую клиническую больницу в городе Сыктывкар. Впоследствии ребенка отправили на лечение в Москву — сейчас она находится в Научно-исследовательском институте (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии.

«Сейчас ее состояние средней тяжести», — уточнил глава республики.

Он добавил, что еще пятерых пострадавших уже выписали из больниц. Кроме того, 3 июля должны выписать мужчину с множественными ушибами и женщину с сотрясением мозга.

Вечером 26 июня на перегоне Инта-1 – Угольный в Коми произошел сход с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда, направлявшегося из Воркуты в Новороссийск. Всего в составе было 14 вагонов, внутри находились 232 человека.

Как рассказали в РЖД, причиной аварии стал подмыв железнодорожных путей на фоне обильных осадков. В результате ЧП пострадали 50 человек, еще троих спасти не удалось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Оренбургской области с рельсов сошли шесть вагонов грузового поезда.