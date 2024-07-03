В Забайкалье увеличилась площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в районе поселков Новая Чара и Чара в Забайкальском крае достигла 1,17 тысячи гектаров, к борьбе с огнем привлечена авиация. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На данный момент огнем охвачено 1170 гектаров лесного массива. Осуществляется проливка кромки очага и его окарауливание», – заявили в ведомстве.

Там отметили, что на защиту поселков от огня направлены самолет-амфибия Бе-200 и два вертолета Ми-8 с водоотливными устройствами, а также аэромобильная группа спасателей.

1 июля власти Тувы ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации из-за распространения лесных пожаров. Отмечается, что жаркая погода, сильные ветры и сухие грозы стали причиной возникновения новых возгораний в тайге. Большая часть горящего леса находится в горах, в труднодоступных местах. До этого в Бурятии были зафиксированы два лесных пожара в Хоринском и Кяхтинском районах, вызванных сухой грозой.

Ранее режим ЧС федерального характера ввели в Якутии из-за лесных пожаров.