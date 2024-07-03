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Врач рассказала, в какое время суток лучше принимать душ

Врач Сережина: душ лучше всего принимать утром и вечером

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Pexels

Вечерний и утренний душ действуют на организм по-разному. В начале дня водные процедуры помогают проснуться и подготовиться к новому дню, а вечерние — расслабиться и настроиться на сон. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Именно поэтому наилучшим вариантом будет мытье два раза в день — утром и вечером», — сказала врач.

Она добавила, что вода должна быть оптимальной температуры — не слишком горячей и не слишком холодной.

Что касается гигиены, по ее словам, душ важно принимать ежедневно. Особенно это касается городских жителей, на коже которых регулярно оседает пыль, микропластик и автомобильные выхлопы.

До этого Сережина рассказала, что душ может частично заменить обильное питье, поскольку кожа способна впитать до стакана воды. Кроме того, регулярные водные процедуры улучшают настроение, самочувствие и внешний вид, а также придают бодрости и энергии.

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