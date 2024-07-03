Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог прокомментировал временный запрет на ношение никабов в Дагестане

Политолог Ухов: запрет никабов в Дагестане – это тест для других духовных лидеров

close
100%
president.e-dag.ru

Временный запрет на ношение никабов в Дагестане – это первые в истории России конкретные меры по борьбе с радикализмом в исламской среде, написал в своем Telegram-канале политолог Илья Ухов.

«Меры в Дагестане – это своеобразный тест для остальных духовных лидеров мусульман в России. С кем они на самом деле – со своей Родиной, где интересы всех исторически исповедующих ислам этносов защищены, или с глобальным джихадизмом», — написал Ухов.

По его словам, этот тест поможет понять, кто реально хочет бороться с салафитским радикализмом.

«Муфтий Дагестана поступил максимально красиво, заставив определяться коллег по цеху, тут ему можно только поаплодировать», — добавил Ухов.

Политолог отметил, что за «спящими муфтиями» пристально наблюдают компетентные органы.

«Выводы будут делаться в том числе и на основании позиции по никабам», — заключил Ухов.

Напомним, ранее муфтият Дагестана ввел временный запрет на ношение никабов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами