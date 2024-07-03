Политолог прокомментировал временный запрет на ношение никабов в Дагестане

Временный запрет на ношение никабов в Дагестане – это первые в истории России конкретные меры по борьбе с радикализмом в исламской среде, написал в своем Telegram-канале политолог Илья Ухов.

«Меры в Дагестане – это своеобразный тест для остальных духовных лидеров мусульман в России. С кем они на самом деле – со своей Родиной, где интересы всех исторически исповедующих ислам этносов защищены, или с глобальным джихадизмом», — написал Ухов.

По его словам, этот тест поможет понять, кто реально хочет бороться с салафитским радикализмом.

«Муфтий Дагестана поступил максимально красиво, заставив определяться коллег по цеху, тут ему можно только поаплодировать», — добавил Ухов.

Политолог отметил, что за «спящими муфтиями» пристально наблюдают компетентные органы.

«Выводы будут делаться в том числе и на основании позиции по никабам», — заключил Ухов.

Напомним, ранее муфтият Дагестана ввел временный запрет на ношение никабов.