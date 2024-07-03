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Россиянка собрала 133 штрафа на автомобиле своего мужа

В Саратове женщина собрала штрафов на 200 тыс. рублей на машине мужа-уголовника

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Жительница Саратова получила 133 штрафа на сумму 192,5 тысячи рублей за многочисленные нарушения правил дорожного движения. Она совершала их на автомобиле Opel Astra, который принадлежит ее супругу, сидящему в тюрьме. Иномарку у нарушительницы изъяли, сообщает sarinform.ru.

Квитанции со штрафами направлялись собственнику автомобиля, которым числится 34-летний мужчина. Однако они не оплачивались, из-за чего долг вырос почти до 200 тыс. рублей. В итоге судебные приставы запретили владельцу запомнившейся машины выезжать за границу, продавать и дарить автомобиль, а счета мужчины арестовали. Однако эти меры не подействовали, и в итоге иномарку выследили и остановили, когда жена владельца была за рулем.

Арестованный автомобиль пока оставили у нарушительницы. Чтобы сохранить его, она должна оплатить все штрафы — в противном случае авто продадут, чтобы погасить долги.

До этого сообщалось, что житель Владивостока, лишенный прав, нарушил правила дорожного движения 111 раз с начала года. Выяснили это сотрудники ДПС на месте аварии – мужчина протаранил дерево. После этого в отношении него составили еще четыре протокола.

Ранее россиянка сменила фамилию, чтобы не платить штрафы на 50 тысяч рублей за нарушение ПДД.

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