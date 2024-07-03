Россиянка собрала 133 штрафа на автомобиле своего мужа

Жительница Саратова получила 133 штрафа на сумму 192,5 тысячи рублей за многочисленные нарушения правил дорожного движения. Она совершала их на автомобиле Opel Astra, который принадлежит ее супругу, сидящему в тюрьме. Иномарку у нарушительницы изъяли, сообщает sarinform.ru.

Квитанции со штрафами направлялись собственнику автомобиля, которым числится 34-летний мужчина. Однако они не оплачивались, из-за чего долг вырос почти до 200 тыс. рублей. В итоге судебные приставы запретили владельцу запомнившейся машины выезжать за границу, продавать и дарить автомобиль, а счета мужчины арестовали. Однако эти меры не подействовали, и в итоге иномарку выследили и остановили, когда жена владельца была за рулем.

Арестованный автомобиль пока оставили у нарушительницы. Чтобы сохранить его, она должна оплатить все штрафы — в противном случае авто продадут, чтобы погасить долги.

До этого сообщалось, что житель Владивостока, лишенный прав, нарушил правила дорожного движения 111 раз с начала года. Выяснили это сотрудники ДПС на месте аварии – мужчина протаранил дерево. После этого в отношении него составили еще четыре протокола.

Ранее россиянка сменила фамилию, чтобы не платить штрафы на 50 тысяч рублей за нарушение ПДД.