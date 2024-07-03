В Кемеровской области торговали булочками с плесневелой начинкой

В городе Белово Кемеровской области в магазине продавались испорченные булочки – вместо сырной начинки в них была плесень. Об этом рассказали покупатели, которые успели полакомиться опасной выпечкой, передает Сiбдепо.

Один из жителей Белово купил булочку в магазине по ул. Ермака. Сделав пару укусов, он увидел внутри опасную для человека плесень. По его словам, деньги за испорченный товар ему вернули, однако на претензии никак не ответили.

«А если бы вовремя не обратили на это внимание и человек загремел бы в больницу с отравлением?», — задался вопросом пострадавший.

По словам покупателя, он не в первый раз нарвался в этом магазине на просрочку – до этого ему продали там испорченную молочную продукцию. Жителей региона он призвал быть внимательнее и обязательно смотреть на срок годности продуктов.

Напомним, врачи подчеркивают, что продукты с истекшим сроком годности нельзя есть ни в сыром, ни в вареном, ни в жареном виде. Ни в коем случае нельзя срезать с хлебобулочных изделий плесень и употреблять их в пищу. Ножки грибов — гифы — проникают очень глубоко в продукт, и избавиться от них практически невозможно.

Россиянам ранее объяснили, как молочная продукция доезжает свежей до магазина.