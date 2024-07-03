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Москвичка украла с общего счета жильцов дома 39 млн рублей

Москвичку подозревают в афере на 39 млн рублей с общедомовым счетом жильцов

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Pixabay

В Москве местная жительница стала фигуранткой уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» после пропажи со счета жильцов ее дома миллионов рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительной информации, в 2014 году жительница дома на Смоленской набережной заключила от лица собственников многоквартирного дома договор с компанией на размещение на крыше здания рекламного баннера. На общем собрании владельцы недвижимости приняли решение и закрепили его в протоколе о том, что полученный доход с размещения конструкции будет храниться на специально открытом счете. Жильцы предполагали, что деньги понадобятся впоследствии на ремонт и другие расходы на нужды дома.

Однако впоследствии 39 млн со счета пропали. В их хищении подозревают заключавшую контракт с фирмой жительницу. На время расследования уголовного дела женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в МВД рассказали о жителе Амурской области, который предстанет перед судом за незаконную покупку золота на 70 млн рублей.

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