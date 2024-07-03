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В Московской области нашли обломки сбитого ночью дрона ВСУ

РИА Новости: обломки сбитого дрона ВСУ нашли в Калининском районе Подмосковья

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Inna Varenytsia/Reuters

Фрагменты сбитого дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили в лесополосе на территории Московской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

В материале отмечается, что обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нашли в Калининском районе. По предварительным данным, в результате их падения на землю никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.

Утром 3 июля министерство обороны РФ сообщило, что ночью в трех регионах страны сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Речь идет о Московской, Брянской и Белгородской областях.

В результате средства защиты уничтожили 10 украинских дронов, один из которых сбили в Московской области. Еще пять летательных аппаратов ликвидировали в Белгородской области, а оставшиеся четыре — в Брянской области.

Кроме того, в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ. Беспилотные надводные аппараты направлялись в сторону Новороссийска, уточнили в военном ведомстве.

Ранее в РФ представили новую систему защиты от беспилотников, разработчики которой вдохновлялись дирижаблями.

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