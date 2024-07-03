«Обращений все больше»: в Госдуме выступили за отмену ЕГЭ

В России вопрос отмены ЕГЭ становится все более актуальным, его затрагивают практически на всех мероприятиях с участием родителей и педагогов, рассказала зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Депутаты поддерживают эту инициативу, однако есть и те, кто с ней не согласен, заявила она в беседе с 360.ru.

«Обращений по этой теме тоже меньше не становится. Люди видят проблему. Мы с коллегами выступаем за отмену экзамена, но при этом я понимаю, что это не все поддерживают», — подчеркнула парламентарий.

В любом случае есть необходимость рассмотреть детально законопроект об отмене ЕГЭ. Однако этого момента, по мнению Лантратовой, нужно изменить регламент проведения экзамена с учетом замечаний и проблем, о которых сообщали россияне. Это позволит исключить в будущем подобные скандальные ситуации, отметила она.

Лантратова сообщила, что отправила в Рособрнадзор предложения по совершенствованию организации и проведению выпускных экзаменов – рассмотреть их депутаты планируют на заседании 4 июля.

Напомним, в октябре в Госдуме планируется рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу этого закона, будут действительны четыре года после сдачи.

Ранее Вассерман высказался против законопроекта об отмене ЕГЭ.