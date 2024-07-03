Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Обращений все больше»: в Госдуме выступили за отмену ЕГЭ

Депутат Лантратова призвала рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

В России вопрос отмены ЕГЭ становится все более актуальным, его затрагивают практически на всех мероприятиях с участием родителей и педагогов, рассказала зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Депутаты поддерживают эту инициативу, однако есть и те, кто с ней не согласен, заявила она в беседе с 360.ru.

«Обращений по этой теме тоже меньше не становится. Люди видят проблему. Мы с коллегами выступаем за отмену экзамена, но при этом я понимаю, что это не все поддерживают», — подчеркнула парламентарий.

В любом случае есть необходимость рассмотреть детально законопроект об отмене ЕГЭ. Однако этого момента, по мнению Лантратовой, нужно изменить регламент проведения экзамена с учетом замечаний и проблем, о которых сообщали россияне. Это позволит исключить в будущем подобные скандальные ситуации, отметила она.

Лантратова сообщила, что отправила в Рособрнадзор предложения по совершенствованию организации и проведению выпускных экзаменов – рассмотреть их депутаты планируют на заседании 4 июля.

Напомним, в октябре в Госдуме планируется рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу этого закона, будут действительны четыре года после сдачи.

Ранее Вассерман высказался против законопроекта об отмене ЕГЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами