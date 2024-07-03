Россиянин предстанет перед судом за незаконную покупку золота на 70 млн рублей

Житель Амурской области предстанет перед судом в Забайкальском крае за незаконный оборот драгоценных металлов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По версии правоохранителей, обвиняемый скупал золото небольшими партиями у неустановленных лиц, а также занимался добычей самородков в Якутии. После этого он переплавил металл в слитки и привез их для продажи в Забайкальский край своему знакомому.

«В первые две их встречи обвиняемый продал более 2,5 килограмма золота, получив от покупателя свыше 7 миллионов рублей. Третья сделка не состоялась. При передаче слитков общей массой около 21 килограмма злоумышленников задержали», — рассказала Волк.

Эксперты оценили изъятые более 23 кг драгоценного металла в 70 млн рублей.

Свою вину во вменяемых преступлениях россиянин признал полностью, его дело направлено в суд.

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