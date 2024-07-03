Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин предстанет перед судом за незаконную покупку золота на 70 млн рублей

В Забайкалье осудят мужчину за контрабанду золота на 70 млн рублей

close
100%
Транспортная полиция Забайкальского края

Житель Амурской области предстанет перед судом в Забайкальском крае за незаконный оборот драгоценных металлов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По версии правоохранителей, обвиняемый скупал золото небольшими партиями у неустановленных лиц, а также занимался добычей самородков в Якутии. После этого он переплавил металл в слитки и привез их для продажи в Забайкальский край своему знакомому.

«В первые две их встречи обвиняемый продал более 2,5 килограмма золота, получив от покупателя свыше 7 миллионов рублей. Третья сделка не состоялась. При передаче слитков общей массой около 21 килограмма злоумышленников задержали», — рассказала Волк.

Эксперты оценили изъятые более 23 кг драгоценного металла в 70 млн рублей.

Свою вину во вменяемых преступлениях россиянин признал полностью, его дело направлено в суд.

Ранее российские таможенники пресекли контрабанду украшений на 21 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами