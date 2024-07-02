Карельский врач избил коллегу на рабочем месте и лишился работы

В Карелии врач-ординатор избил коллегу в больнице и был уволен. Об этом во «ВКонтакте» сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

По словам министра, инцидент произошел в ГБУЗ «Кемская ЦРБ». Врач-ординатор хирургического отделения, который ранее был заместителем главного врача, избил своего коллегу прямо на рабочем месте. Поступок мужчины бросил тень на все медицинское сообщество, отметил Охлопков.

«Считаю такое поведение врача недопустимым, он уволен», — сообщил министр.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

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