В Германии несколько часов не могут ликвидировать пожар на верфи

Пожар произошел на верфи, расположенной на территории федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. Об этом сообщил немецкий телеканал NDR.

Журналисты рассказали, что огонь охватил один из цехов верфи «Люрссен» еще утром. Данный объект находится в округе Рендсбург.

«На месте работают около 300 сотрудников экстренных служб. <...> В настоящее время возгорание локализовано, пламени не удалось распространиться на другие постройки», — говорится в публикации.

При этом в правоохранительных органах уточнили, что в результате пожара один человек отравился дымом и получил легкие травмы. Также из-за задымления сотрудникам экстренных служб пришлось эвакуировать 30 человек, проживающих в близлежащих районах.

В материале отмечается, что вместе с верфью огонь охватил стоявшую в цехе яхту. Более того, в результате пожара в строении обвалились крыша и часть фасада. По словам специалистов, ликвидация пожара может продлиться до утра 3 июля.

До этого в самом центре Курска произошел крупный пожар. К тушению огня были привлечены 60 сотрудников экстренных служб и 10 единиц техники.

Ранее в Москве произошло возгорание на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы.