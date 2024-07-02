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Пенсионер на автомобиле сбил маленькую девочку, переходившую дорогу в Тюмени

В Тюмени пенсионер на авто сбил школьницу на пешеходном переходе

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Тюмени 82-летний мужчина сбил десятилетнюю девочку, переходившую дорогу. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительной информации ведомства, инцидент произошел на Пролетарской улице. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с подругой, когда на нее совершил наезд пожилой мужчина на автомобиле.

В результате аварии школьница получила ушибы и ссадины. Автоинспекторы устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге мужчина на мотоцикле Harley-Davidson сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу в неположенном месте. В результате произошедшего ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи оценили ее состояние как тяжелое. В инциденте разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Кузбассе восемь человек пострадали после аварии с двумя легковыми машинами.

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