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Похитителей россиянина, требовавших выкуп в 10 тыс. рублей, осудили

В Петербурге осудили похитителей мужчины, требовавших выкуп в 10 тыс. рублей

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге двоих мужчин признали виновными в похищении человека, вымогательстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Согласно материалам дела, 26 февраля 2023 года подсудимые похитили потерпевшего, затолкав его в багажник автомобиля, после чего возили его по городу. Петербуржец связался с сестрой и рассказал о преступных действиях злоумышленников и их требованиях — за возвращение потерпевшего похитители потребовали от его родственницы 10 тысяч рублей.

Женщина передала бандитам деньги, после чего ее брата освободили.

Одному из подсудимых суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, другой получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Москве арестовали четверых подозреваемых в похищении итальянца.

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