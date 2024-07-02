Суд увеличил срок режиссеру Всеволоду Королеву за фейки об армии

Санкт-Петербургский городской суд пересмотрел приговор режиссеру-документалисту Всеволоду Королеву, вместо трех лет колонии ему назначили семь за фейки об армии. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».

Издание отмечает, что сегодня рассматривалась апелляция на приговор режиссеру. Прокурор вновь запросила для него девять лет. Обвинение указало, что проблемы со здоровьем обвиняемого и его волонтерская деятельность не являются смягчающими обстоятельствами.

Адвокат Королева Мария Зырянова просила суд обратить внимание на то, что статья 207.3, по которой судили ее подопечного, противоречит Конституции РФ. Также она уточнила, что обвинение не указало, какие именно из его постов являются «фейками».

«Это лишает Королева понимания, как выстраивать личную защиту» — сказала адвокат, отметив, что Королева должны были оправдать в связи с несостоятельностью обвинения.

Поводом для возбуждения дела против Королева стали посты, размещенные им в 2022 году в социальной сети «ВКонтакте». Следствие пришло к выводу, что они содержали заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ против мирного населения в зоне СВО.

Ранее в Москве стримершу осудили на 5,5 лет за фейки об армии.