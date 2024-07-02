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Сотрудники Wildberries пригрозили забастовкой из-за жары и отсутствия воды на складах

Работники Wildberries жалуются на жару на складах под Тулой и грозят забастовкой

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Тульской области сотрудники Wildberries не могут нормально работать из-за отсутствия воды и вентиляции в жару. Об этом сообщает «Подъем».

Последние несколько дней сотрудники складов маркетплейса в тульском Алексине указывают руководству на проблемы с вентиляцией на рабочем месте. Из-за сильной жары и невозможности употреблять необходимое количество жидкости, некоторым из них становится плохо. При этом людям запрещено проносить свою воду и лекарства, а штатные медработники уже не справляются с наплывом пациентов.

«Такая жара, люди теряют сознание, вентиляции нет, воды попить нет возможности», «Вчера девчонке плохо стало, приезжала скорая... Нас скоро всех оттуда вывезут», — жаловались сотрудники в рабочем чате.

Представители компании в ответ на жалобы и угрозы забастовкой заявили, что уже принимают «все необходимые меры» в связи с аномальной жарой.

«На объектах уже увеличено количество кулеров с питьевой водой. Дополнительно устанавливаются вентиляторы, также обеспечили ночное проветривание помещений», — отметили в пресс-службе маркетплейса.

Ранее Wildberries решил лишить владельцев ПВЗ с низким рейтингом еженедельных выплат.

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