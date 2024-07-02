В Калининграде ребенок застрял на канатной дороге на высоте восьми метров

В Калининграде помощь спасателей потребовалась школьнику, который забрался на детскую канатную дорогу и не смог спуститься. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Инцидент произошел в центральном парке Калининграда, 10-летний мальчик находился в веревочном парке и проходил препятствие по канатной дороге на высоте около восьми метров. Мальчик прошел половину пути, споткнулся, испугался и не смог двигаться дальше.

На помощь ребенку пришли спасатели, один из сотрудников МЧС посадил мальчика на спину, вместе с ним дошел до конца аттракциона и спустил его на землю. Медицинская помощь напуганному школьнику не потребовалась, его передали родителям.

До этого сообщалось, что в башкирском городе Сибай помощь спасателей потребовалась восьмилетней девочке, которую зажало между бетонными плитами. Группа школьников играла во дворе жилого дома возле лестницы в подвал. В какой-то момент восьмилетняя девочка упала в щель между стеной здания и плитой. Свидетели произошедшего обратились в экстренные службы, на помощь ребенку выехали сотрудники городского отделения Госкомитета региона по ЧС. С помощью гидравлического инструмента девочку вызволили из ловушки. После освобождения спасатели передали ребенка врачам скорой помощи.

Ранее в Подмосковье подросток застрял в заборе на двухметровой высоте.