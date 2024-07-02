Жителя Ленобласти, выгонявшего сыновей на мороз, лишили свободы за их истязание

Жителя Ленобласти, издевавшегося над своими сыновьями, приговорили к реальному лишению свободы. Об этом сообщается на сайте Ленинградского областного суда.

Уроженец Дагестана, проживающий на территории Волосовского района, привлек внимание правоохранителей после того, как один из его сыновей зимой бегал по улице в нижнем белье. В тот момент температура воздуха опустилась до -7 градусов.

По данным 47news, таким образом 57-летний мужчина решил наказать своего младшего сына за найденный у него вейп. В итоге на отца показания дали его единственная дочь и старший сын, они также обвинили родителя в жестоком обращении.

Мужчину судили по статьям об истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Суд установил, что он избивал детей 14 и 17 лет в течение продолжительного времени.

В итоге фигуранта приговорили к лишению свободы на три года и шесть месяцев. Этот срок он проведет в колонии общего режима.

Ранее в ЯНАО осудили мужчину, который вывесил пасынка с балкона вниз головой.