Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителя Ленобласти, выгонявшего сыновей на мороз, лишили свободы за их истязание

В Ленобласти свободы лишили отца двух сыновей за жестокое воспитание детей

close
100%
Depositphotos

Жителя Ленобласти, издевавшегося над своими сыновьями, приговорили к реальному лишению свободы. Об этом сообщается на сайте Ленинградского областного суда.

Уроженец Дагестана, проживающий на территории Волосовского района, привлек внимание правоохранителей после того, как один из его сыновей зимой бегал по улице в нижнем белье. В тот момент температура воздуха опустилась до -7 градусов.

По данным 47news, таким образом 57-летний мужчина решил наказать своего младшего сына за найденный у него вейп. В итоге на отца показания дали его единственная дочь и старший сын, они также обвинили родителя в жестоком обращении.

Мужчину судили по статьям об истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Суд установил, что он избивал детей 14 и 17 лет в течение продолжительного времени.

В итоге фигуранта приговорили к лишению свободы на три года и шесть месяцев. Этот срок он проведет в колонии общего режима.

Ранее в ЯНАО осудили мужчину, который вывесил пасынка с балкона вниз головой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами