Более ста человек погибли на религиозном фестивале в Индии

По меньшей мере 107 человек погибли в давке, которая образовалась на религиозном мероприятии в городе Хатрас штата Уттар-Прадеш на севере Индии. Об этом пишет издание Hindustan Times, ссылаясь на полицию штата.

Один из выживших рассказал, что давка произошла, после окончания мероприятия, когда все начали покидать место собрания.

«Выхода не было, все повалились друг на друга, и началась давка. Когда я попытался выйти, снаружи оказались припаркованные мотоциклы, которые преградили мне путь. Многие потеряли сознание, а другие умерли», — рассказал очевидец, которого госпитализировали в ближайшую больницу.

В материале говорится, что среди погибших большая часть — женщины.

В настоящее время выясняется точная причина инцидента.

19 июня в Саудовской Аравии во время паломничества умерли четыре россиянина. Общее число погибших приближается к 600, более 2 тыс. человек находятся в больницах. По словам очевидцев, при средней температуре в 45°C многие умирают от жары или в давке: ритуалы предполагают многочасовое пребывание на открытом воздухе в дневное время. Ситуацию осложняет большое число незарегистрированных паломников. По словам участников хаджа, по дороге они видят тела людей, а кареты скорой часто перегружены.

Ранее в Тюмени произошла давка на концерте группы «Звери».