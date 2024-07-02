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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Крымский мост закрыли для автотранспорта

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автотранспорта на Крымском мосту остановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Находящихся в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и исполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Сообщение опубликовали на канале в 17:51.

Накануне движение по Крымскому мосту уже перекрывали.

В понедельник, 1 июля, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о второй воздушной тревоге за сутки. Предупреждение было опубликовано в его Telegram-канале в 18:42 мск.

В минувшее воскресенье, 30 июня, по состоянию на 14:00 мск в очереди на Крымский мост стояли 1130 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра, рассказывающего о транспортной ситуации на переправе.

Ранее в Госдуме прокомментировали заявления Киева о Крымском мосте.

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