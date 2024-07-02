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Россиянка изобразила удовольствие во время изнасилования мигрантами, чтобы выжить

«Регнум»: москвичка изобразила удовольствие при изнасиловании ради выживания

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Depositphotos

В Москве женщина притворилась, что получает удовольствие во время изнасилования мигрантами, чтобы выжить. Об этом со ссылкой на источник сообщает ИА «Регнум».

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 20 июня в районе Покровское-Стрешнево. Когда 31-летняя женщина прогуливалась в парке с возлюбленным и пара присела на лавочку, к ним подошли два иностранца.

Незнакомцы стали смущать пару и та решила пересесть на другую лавочку, однако мигранты последовали за ними и стали провоцировать конфликт. Мужчина попытался поговорить с незнакомцами, но те на него набросились и избили. Женщина спряталась в кустах, но злоумышленники быстро ее нашли и, угрожая ножом, изнасиловали москвичку по очереди.

Женщина испугалась за свою жизнь и изобразила удовольствие во время насилия, чтобы избежать физической расправы. Все закончилось, когда на место прибыли полицейские, которых вызвали прохожие. По подозрению в совершении преступления задержали двоих граждан Республики Узбекистан 1991 и 1997 годов рождения.

Ранее россиянка отбилась от насильника и помогла его задержать.

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