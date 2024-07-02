Россиянам рассказали, как сварить идеальный рис

Как варить рис, чтобы он получился не слипшимся и не слишком жестким, рассказали журналисты «Радио 1» со ссылкой на экспертов.

Сперва нужно промыть крупу под холодной водой несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Специалисты напоминают, что перед варкой важно определить пропорции воды, исходя из вида риса. Для длиннозерного она составляет 1:1,5-2, для среднезерного — 1: 2-2,5, для круглозерного — 1:2,5-3, для пропаренного — 1:2, для коричневого — 1: 2,5-3, для дикого — 1:3,5.

Время варки также зависит от сорта риса: для белого — 20 минут, для пропаренного — 30 минут, для коричневого — 40 минут, для дикого — 40-60 минут.

Чтобы рис получился идеальным, важно соблюдать правила варки. Сначала воду нужно посолить, довести ее до кипения и высыпать крупу, затем дождаться бурления и убавить огонь до минимума. После этого кастрюлю необходимо накрыть крышкой до полной готовности.

Сняв кастрюлю с огня, нужно слить воду и дать рису постоять 10-15 минут под крышкой.

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