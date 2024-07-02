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Рабочий в Истре выжил после удара током в 10 тысяч вольт

В Подмосковье рабочий выжил после удара током в 10 тысяч вольт

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Молния. Москва' class="item-image" >
Телеграм-канал Молния. Москва

В подмосковной Истре мужчину ударило током во время прокладки провода, пострадавший доставлен в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Молния, Москва».

Инцидент произошел в Истре в деревне Андреевское, рабочий поднялся на вышку электропередачи для прокладки провода интернета. В какой-то момент мужчину ударило током, он получил разряд в 10 тысяч вольт и выжил.

Пострадавшего госпитализировали, подробности о его состоянии неизвестны. По данным Telegram-канала, высотные работы проводились без согласования с заказчиком.

До этого сообщалось, что житель Калининграда выжил после удара током в 10 тысяч вольт. 43-летний пациент получил удар током во время ремонтных работ на производстве. Мощный разряд повредил сердце, почки, легкие, печень, мужчина также получил ожоги головы, лица и ног. Четыре с половиной месяца он находился под наблюдением медиков и перенес 15 операций. Сейчас пациент проходит курс реабилитации, он уже может передвигаться с помощью костылей.

Ранее российского школьника ударило током в трансформаторной будке.

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