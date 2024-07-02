Грузинский священник не пустил девушку в храм во время торнадо из-за ее внешнего вида

В Грузии священник отказался пустить в храм девушку в шортах, которая пыталась спастись от торнадо. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал бывший американский журналист Пол Римпл, который сейчас работает гидом.

По словам мужчины, инцидент произошел 25 июня в городе Алаверди на востоке страны. Он и группа туристов посещали монастырь и собор Святого Георгия, также известный как Алавердский храм. Путешественники заметили торнадо, когда гуляли по виноградникам поблизости от церкви, и решили поискать там укрытие. Одна из туристок была в шортах, и ее внешний вид не понравился священнику, который в итоге отказался ее пустить внутрь, несмотря на непогоду.

«Торнадо надвигался на нас, поэтому мы побежали обратно к подъезду и прижались в углу, пока он проносился мимо, переворачивая машины, сминая вывески и срывая крышу церкви. Те, кто остался с нами, до последнего момента просто стояли и наблюдали за происходящим. Некоторые побежали в церковь. Другие оставались на месте», — пояснил Римпл.

Как сообщил Telegram-канал NewsGeorgia, смерч, пронесшийся по Алазанской долине, повредил купол храма, вырвал с корнем деревья и перевернул машины. Тем не менее никто не пострадал.

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