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Кабмин не поддержал лишение гражданства РФ за тяжкие преступления

Кабмин предложил доработать проект о расширении причин для лишения гражданства

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российское правительство не поддержало законопроект, предполагающий возможность лишить приобретенного гражданства РФ лицо, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект отзыва кабинета министров.

«Законопроект в представленной редакции нуждается в доработке», — говорится в отзыве.

Правительство полагает, что авторы проекта внесли в него слишком большой список преступлений, за которые можно лишить гражданства, и это может перевести институт прекращения гражданства в плоскость уголовного права.

Законопроект, расширяющий перечень преступлений, совершение которых будет основанием для прекращения приобретенного гражданства России, внесли на рассмотрение Госдумы в январе текущего года. Авторами документа стали депутаты Госдумы Дмитрий КузнецовСправедливая Россия — За правду»), Алексей Журавлев (ЛДПР), Михаил Матвеев (КПРФ), Александр Бородай («Единая Россия») и Михаил Шеремет («Единая Россия»).

В обновленный депутатами перечень преступлений входят: реабилитация нацизма, распространение фейков и российской армии, призывы к экстремизму и многое другое.

Ранее стало известно, сколько иностранцев за полгода лишили гражданства РФ из-за преступлений.

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