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Обвиняемые в похищении итальянца в Москве признались в содеянном

В Москве обвиняемые в похищении итальянца дали признательные показания

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Wikimedia Commons

Четверо обвиняемых в похищении гражданина Италии в центре Москвы признались в содеянном. Об этом заявил следователь в Замоскворецком суде столицы, передает ТАСС.

«Ибрагимову предъявлено обвинение в совершении преступления, <…> вину он признал в полном объеме», — сказал представитель следствия.

Сторона защиты также подтвердила сведения о признании вины. По словам адвоката, подозреваемый пошел на преступление из-за тяжелой болезни отца. Он уточнил, что всех фигурантов дела также допросили, подельники дали признательные показания.

В ближайшее время суд намерен рассмотреть ходатайства следствия в отношении всех четырех участников.

Накануне стало известно, что в центре Москвы похитили итальянского предпринимателя Стефано Гуидотти. Под дулом пистолета его заставили сесть в машину и вывезли из города, а затем держали прикованным к кровати. Через три дня полиция сумела обнаружить похитителей и пострадавшего в Брянске. Следствие считает, что у итальянца случился конфликт с конкурентом по бизнесу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее задержали подозреваемых в похищении итальянского бизнесмена в центре Москвы.

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