Александра Невзорова и его жену признали экстремистским объединением

Журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) и его жену Лидию признали экстремистским объединением, а также запретили им вести деятельность в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение Октябрьского районного суда в Санкт-Петербурге.

Помимо этого, инстанция обратила в доход государства собственность Невзоровых, зарегистрированную в РФ. Речь идет о земле, жилом доме, автомобилях и долях в предприятиях.

О том, что Невзоровых хотят признать экстремистским объединением, стало известно 21 мая. Соответствующий иск подала прокуратура. Гособвинитель также требовал изъять имущество Невзоровых, заявляя, что его используют для осуществления экстремистской деятельности.

По словам юриста Алексея Прянишникова (признан в РФ иностранным агентом), в собственности у Лидии и Александра находятся три земельных участка в РФ. Также в России проживает теща Невзорова, у которой есть дом и участок. Собственность матери Лидии Невзоровой суд 2 июля изымать не стал.

В середине апреля в отношении Невзорова возбудили второе уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах». Это сделал следственный отдел Приморского района ГСУ СК по Петербургу. Журналист не выполнял требования по обязательным маркировкам в своих постах. До этого Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал Невзорова на 40 тыс. рублей за непредставленные в Минюст отчеты о своей деятельности.

Ранее Невзорова оштрафовали за несданную отчетность иноагента.