Крыса напала на ребенка во дворе дома в Челябинске

В Челябинске крысы нападают на жителей общежития, грызуны бросаются на взрослых и детей. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел во дворе общежития по улице Болейко, на первоклассницу напала крыса и укусила девочку за руку. Ребенку пришлось проходить курс вакцинации от бешенства и сдать анализы на инфекционные заболевания.

По словам жителей дома, нашествие крыс происходит не впервые, письма с жалобами и требованием устранить опасных животных зафиксированы в различных пабликах с прошлой осени. В управляющей компании, обслуживающий дом, произошедшее не прокомментировали.

До этого сообщалось, что в Калининграде крыса укусила спящего пациента больницы за шею. Инцидент произошел в ночь на 23 июня. 67-летний пациент спал в палате, где находились четыре человека, когда внезапно ощутил боль в шее, а затем понял, что по нему бегает крыса. Племянница пострадавшего сообщила, что после произошедшего мужчине сделали уколы от бешенства и других болезней, а грызуна вскоре поймали. Родственники мужчины после инцидента пытались связаться с руководством больницы, однако с ними не стали разговаривать. Роспотребнадзор по факту произошедшего провел эпидемиологическое расследование и выявил многочисленные нарушения в медицинском учреждении.

Ранее крыса искусала ребенка в колонии в Амурской области.