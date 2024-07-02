Политолога Белковского оштрафовали на 30 тысяч рублей

Таганский районный суд столицы оштрафовал на 30 тысяч рублей политолога Станислава Белковского (признан в РФ иностранным агентом) из-за отсутствия у него соответствующей маркировки в публикациях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Белковский признан виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», – отметил собеседник агентства.

Министерство юстиции России внесло политолога в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По информации ведомства, Белковский создавал негативный образ России и дискредитировал военную спецоперацию на Украине.

В конце июня Таганский суд Москвы привлек к административной ответственности религиозного и общественного деятеля Андрея Кураева (признан в РФ иностранным агентом). Его признали виновным в нарушении закона о порядке деятельности иностранного агента и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее экс-вокалист «Тараканов» Дмитрий Спирин (признан в РФ иностранным агентом) был объявлен иноагентом.