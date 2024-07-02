В Малайзии жена помыла автомобиль мужа губкой для посуды и испортила его, пишет World of Buzz. После такой мойки по всему кузову машины появились царапины.

Как пишут СМИ, хозяин автомобиля заметил на нем царапины и решил выяснить, откуда они взялись. Оказалось, в этом была виновата его жена, решившая сделать сюрприз мужу и помыть машину. Правда, для этого она использовала обычную губку с кухни, которая оставила на лакокрасочном покрытии глубокие царапины.

Мужчина сделал несколько кадров с царапинами и опубликовал снимки в соцсетях, чтобы поделиться увиденным с подписчиками.

«Когда твоя жена моет машину», — подписал он свою публикацию.

Несмотря на это, малайзиец сообщил, что не сердится на супругу.

«Я в порядке. совсем на нее не злюсь. Хотя шучу над ней по этому поводу», — добавил мужчина.

Ранее в Таиланде женщина за рулем автомобиля заехала на подвесной мост, доверившись навигатору.