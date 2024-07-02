В рамках спецоперации ОДКБ изъяли более 800 кг наркотиков

Более 800 кг наркотиков изъяли правоохранители на территории стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время антинаркотической операции «Канал — Дальневосточный рейд». Об этом заявил замглавы МВД РФ Андрей Храпов, передает ТАСС.

«Изъято <…> более 800 кг наркотиков, в том числе 627 кг марихуаны, свыше 27 кг гашиша, более 128 кг мефедрона», — отметили в сообщении, уточнив, среди изъятого также свыше 13 тонн прекурсоров.

По словам Храпова, в государствах ОДКБ раскрыли 522 наркопреступления, 154 из которых — групповые. К административной ответственности привлекли 341 человека. Кроме того, удалось выявить 536 сайтов, где публиковалась информация о запрещенных веществах.

Во вторник 2 июля были названы материалы, не попадающие под запрет пропаганды наркотиков. Это медицинские, научные и учебные издания, а также материалы розыскной деятельности.

Ранее в Госдуме назвали границы запрета пропаганды наркотиков в произведениях.