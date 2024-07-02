Немцам выплатят премии за отказ от автомобилей

Во Франкфурте-на-Майне решили выплатить бонус жителям за отказ от личных автомобилей. Об этом сообщает Bild.

Власти города, в котором на 750 тыс. жителей приходится около 350 тыс. машин, решили поощрять автомобилистов, которые готовы снять свое транспортное средство с регистрации.

Политики от партии СДПГ и «Союз 90/Зеленые» предложили давать каждому новому пешеходу годовой проездной на все виды транспорта Deutschlandticket. Он действует по всей Германии и стоит €49 в месяц, а значит любой экс-водитель сэкономит за год €588. Однако брать в прокат велосипеды и электросамокаты немцам придется за свой счет.

Бонус действует для жителей Франкфурта-на-Майне с 1 июля. Транспортные аналитики считают, что в месяц к ним будет поступать от 50 до 60 заявок на его получение. Как отмечается, ранее такое вознаграждение уже получили некоторые жители Марбурга.

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