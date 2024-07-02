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Менеджера турфирмы осудили за поджог здания администрации Тольятти

Менеджеру турфирмы дали 13 лет за поджог здания администрации Тольятти

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Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор менеджеру турфирмы Павлу Коршунову, обвинявшемуся по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт» и ч. 2 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Подсудимый приговорен к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Обвиняемый поджег здание администрации города Тольятти в сентябре 2022 года. Тогда горели входная дверь и обшивка потолка на площади 10 кв. метров.

До этого Химкинский городской суд приговорил россиянина к 10 годам лишения свободы за поджог флага России.

24 сентября прошлого года 27-летний житель Калужской области Михаил Ищенко, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подпалил российский триколор у входа в спортивный комплекс в подмосковных Химках. Сообщалось также, что мужчина намеревался участвовать в военных действиях на территории иностранного государства.

Ранее в Калужской области подросток поджег ж/д оборудование по наводке ВСУ.

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