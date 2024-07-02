«Порция была огромная»: россиянка — о массовом отравлении салатом «Цезарь»

В кафе «Мехико» в Братске произошло массовое отравление — причиной мог стать салат «Цезарь». Об этом «Газете.Ru» рассказала жительница города Ольга, которая отмечала в баре юбилей. Блюдо ели почти все гости, на вид и запах с ним все было в порядке.

«Мы справляли мой юбилей 50 лет 28.06.24. Не буду перечислять все, что мы ели, но отравились именно салатом «Цезарь». На вид и запах салат не вызвал никакого подозрения. Порция огромная, красиво оформлен. Так как порция салата была большая и было очень жарко, большинство моих друзей поели только салат. Утром 29.06 беременная дочь позвонила мне, сказала, что им с зятем плохо. В 14 часов их первых госпитализировали в стационар. Затем в течении двух дней еще 16 человек. Была нарушена технология приготовления (я так думаю), соус наверняка был с сырым яйцом. Никто даже не думал возвращать [деньги]», — сказала она.

1 июля управление Россельхознадзора по Иркутской области сообщило, что 20 человек отравились в кафе-баре «Мехико». В Следственном комитете добавили, что среди пострадавших пятеро несовершеннолетних. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

2 июля пресс-служба Роспотребнадзора уточнила, что количество отравившихся выросло до 32 человек. У десяти пациентов обнаружили ДНК сальмонелл. Губернатор региона заявил, что в кафе готовили продукцию животного происхождения без ветеринарно-сопроводительных документов.

Ранее стало известно о массовом отравлении детей в пензенском лагере «Белка».